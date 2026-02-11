Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Gürlek görevi Tunç'tan devraldı

14:2811/02/2026, Çarşamba
Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan teslim aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı. Tunç, "Görevimiz süresince vekil arkadaşlarımızın desteklerini gördük. Onlar da bizler de arazideydik. Yargı teşkilatımız, genç ve gelecek vaat eden bir teşkilat. Tüm avukatlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. Gürlek, "Yargı teşkilatının içinden geliyorum, hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum ve onların sorunlarının çözülmesi için gayret göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç, devir teslim törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık. Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi. Vesayetçi anlayışı tarihe gömmeyi başardık. Çok önemli mesafeler aldık.

Sürekli hem mevzuatımızın yenilenmesi hem de çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde ülkemiz önemli ilerlemeler sağladı. Hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirdik. 23 yılda kat edilen mesafeye 2 buçuk yılda katkı sağlamak için çalışma arkadaşlarımız ile gayret gösterdik. Bir yatırım hamlesi de başlattık. 81 vilayetimizin 60'tan fazlasını ziyaret ederek vatandaşlarımızla, hakim savcı arkadaşlarımız ile buluştuk. Bu görevlerin bir makam olmadığı milletin emaneti olduğu bilinci ile çalıştık.

Bugün değerli kardeşim Akın Gürlek önemli görevler yaptı. Adalet Bakanlığı'nda da bu çalışmaları ileri taşıyacaktır. Bizler milletin emanetine sahip çıkacağız. Her alanda çok büyük mesafeler alınarak Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. Terörsüz Türkiye'ye adım atılması noktasında bizlere düşen önemli görevler vardı. Sürecin kalıcı olması için yaptığımız çalışmalar vardı. Koordinasyon içinde çalışmalarımızı yürüttük ve komisyona da aktardık. Görevimiz süresince vekil arkadaşlarımızın desteklerini gördük. Onlar da bizler de arazideydik. Yargı teşkilatımız, genç ve gelecek vaat eden bir teşkilat. Tüm avukatlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Bu görevler bir nöbet değişimidir. Kaldığımız yerden yolumuza devam ederek asıl amacımız milletin memnuniyetidir. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, milletimize şükran borçluyuz. Bu aziz millet için ne yapsak azdır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, devir teslim törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

Saygıdeğer bakanım, bakanlığımızın değerli yöneticileri. Bu görevi tevdi eden cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk ve adalet alanlarında önemli reformlar hayata geçirildi. Adalet istemi 85 milyon vatandaşımızın güvencesidir. Reformları kararlılıkla sürdürecek suçla mücadeleye devam edeceğiz. Yargı teşkilatının içinden geliyorum, hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum ve onların sorunlarının çözülmesi için gayret göstereceğim.

