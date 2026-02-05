Yeni Şafak
Akın Gürlek CHP lideri Özel ve Murat Emir'den kazandığı tazminatı AFAD'a bağışlayacak

22:265/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Özgür Özel ile Murat Emir, geçtiğimiz yılın haziran ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almış ve davalık olmuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik açıklamaları nedeniyle ayrı ayrı 150’şer bin lira manevi tazminat cezasına çarptırılmıştı. Başsavcı Gürlek, söz konusu tazminat gelirlerini AFAD’a bağışlayacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından, Murat Emir ve Özgür Özel hakkında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan manevi tazminat davaları sonuçlandı.

Mahkemelerce verilen kararlarda, davalıların Gürlek’e manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Özel ve Murat Emir'den kazandığı tazminatı AFAD'a bağışlayacak

Başsavcı Gürlek’in, söz konusu tazminat gelirlerini şahsi kullanımına ayırmayarak, tamamını toplumsal fayda sağlayan kurumlara bağışlama kararı aldığı öğrenildi. Bu kapsamda tazminat tutarının AFAD’a bağışlanacağı belirtildi.

Gürlek’in avukatı Avukat Abdullah Adır, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede,
“Müvekkilim adına kazanılan manevi tazminat davasında hükmedilen bedelin tamamını, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzede vatandaşlarımızın yaralarının bir nebze olsun sarılmasına katkı sunmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağışlama kararı aldık. Bu karar, herhangi bir kişisel menfaat gözetilmeksizin, tamamen toplumsal sorumluluk bilinciyle alınmıştır.”
ifadelerini kullandı.
Adır, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yargı mensuplarına yönelik haksız, mesnetsiz ve itibarsızlaştırmaya yönelik beyanlar karşısında hukuki yollara başvurmak elbette bir haktır. Ancak bu süreçler sonucunda elde edilen kazanımların da kamu yararına, özellikle de büyük acılar yaşamış depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönlendirilmesini doğru ve vicdani buluyoruz. Bu vesileyle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz.”

Bağışın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili kurumların hesaplarına aktarılacağı, sürecin şeffaflık içerisinde yürütüleceği kaydedildi.



