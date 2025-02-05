Adalet yerini buldu mu? Narin cinayeti Türk halkına soruldu işte cezalarla ilgili verilen cevap

Yaptığı araştırmalarla çarpıcı sonuçlara ulaşan Areda, bu kez Türk halkına Narin Güran cinayetini sordu. Türkiye’nin konuştuğu Narin cinayeti davasında sanıklar hakkında karar verildi. Peki cezalar yeterli mi? Halkın yüzde 66,2’si aynı şeyi düşünüyor.
Areda Survey araştırma şirketi, Narin Güran cinayetinin mahkeme kararlarını Türk halkına sordu. Türkiye genelinde 4.048 kişiyle gerçekleşen araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 66,2’si Narin Güran davasında verilen cezaların adil olduğunu düşünüyor.
Narin Güran davasını kamuoyu nasıl değerlendiriyor?
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada karar açıklanmış ve mahkeme, sanıklardan Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar’ı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Uzun süredir Türkiye gündeminde yer alan bu dava, kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyordu.
Peki, mahkemenin verdiği karar toplum nezdinde ne kadar adil bulundu?
Areda Survey araştırma şirketi tarafından Türkiye genelinde 4.048 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, halkın yüzde 66,2’si verilen cezaları adil bulurken, yüzde 33,8’i adil olmadığı görüşünde.