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Gündem 18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
ADANA

Adana haberleri: Yatağında vahşice öldürülen kadının 18 yıl sonra yakalanan katilinin yalanını adli tıp ortaya çıkardı

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Gökhan Ç., 18 yıl sonra yakalandı.
Gökhan Ç., 18 yıl sonra yakalandı.

Adana'da 2 Ekim 2002 yılında Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, çiftçi olan eşi Süleyman Şafak’ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla köyde bulunduğu sırada, çocukları Volkan (7) ve Dilara (3) ile evde kalan Fadime Şafak (29), yatak odasında uyudu. Volkan Şafak, sabah kalktığında karyolada yatan annesini uyandırmak istedi ama bir türlü uyandıramadı.

Fadime Şafak'ın katili Gökhan Ç., 18 yıl sonra yakalandı.

Yatağında vahşice öldürülen kadının katili 18 yıl sonra KKTC'de işlediği suçla yakayı ele verdi
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Yatağında vahşice öldürülen kadının katili 18 yıl sonra KKTC'de işlediği suçla yakayı ele verdi

EVE GELDİKLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine ağlayarak birinci kattaki teyzesinin yanına giderek annesinin uyanmadığını söyledi. Teyze eve geldiğinde kız kardeşinin öldüğünü anlayınca hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede pencerenin demir şebekesinin esnetilerek içeri girilip genç kadına işkence yaptıktan sonra boğularak öldürüldüğünü ve tecavüz edilmeye çalışıldığını belirledi. Zanlının, kadının kafasını duvara vurduğu, parmaklarını kesmeye çalıştığı, boğazını elle sıktığını ve son olarak yastıkla boğduğu tespit edildi. Ayrıca, genç kadının zanlının yüzünü çizdiği ve tırnaklarında zanlının DNA’sı olduğunu saptadı. Polis, bir süre mahallede çalışma yaptı ancak bir türlü zanlıya ulaşamadı.

Fadime Şafak

KATİL ZANLISI 18 YIL SONRA YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul kalan cinayetleri araştırmak için özel bir ekip kurdu. Ekip, dosyaları incelediğinde Fadime Şafak dosyasının zaman aşımını için kısa bir zaman kaldığını fark ederek cinayeti çözmek için yeniden çalışma yapmaya karar verdi. Polis, önce cinayetin mahalle içinden olabileceğini değerlendirerek o gün mahallede oturan herkesi mercek altına altı. Daha sonra olaydan kısa bir süre sonra mahalleden taşınanları ve sapkın olabilecekleri mercek altına aldı.

'Düştü' diyerek ağlamıştı döverek öldürdüğü ortaya çıktı
GÜNDEM
'Düştü' diyerek ağlamıştı döverek öldürdüğü ortaya çıktı
  • Polis, bu profile uyan 10 şahsı belirleyip incelerken Gökhan Ç. (40) isimli şahsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşadığını ve burada penceresi açık olan bir evden içeri girerek iç çamaşırlı olan bir kadına sarkıntılık yaptığı nedeniyle cezaevinde olduğunu belirledi.

Fadime Şafak

Mayıs ayında serbest kalan Gökhan Ç.’yi Adana polisi KKTC’den alıp Adana’ya getirdi. Polis, zanlıya cinayeti sorunca şahıs, kadını tanımadığını cinayetten haberi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis, zanlıdan kan alıp serbest bıraktı. Polis, bir taraftan zanlıyı takip ederken diğer taraftan DNA eşleştirmesi yapıldı. Yapılan eşleştirmede zanlının kan örneği ile kadının tırnakları arasındaki DNA uyuştu. Bu arada polis, zanlının yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ayrıca zanlının kadını öldürdüğünü Kocaeli’de yaşayan ablası Perihan Y. (60) ile kayınbiaraderi İsa C.’nin (46) bildiğini belirleyerek üçünü de gözaltına aldı.

İHA
Adli Tıp raporu

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

  • Zanlı, ikinci kez geldiği emniyette bu kez her şeyi itiraf etti. Zanlı Fadime Şafak ile aralarında aşk olduğunu ileri sürüp o gece yanına gittiğini, birlikte olduklarını daha sonra ise Fadime Şafak’ın kendisine kıskançlık yaptığını iddia ederek, "'Nişanlından ayrıl yoksa seni mahalleye rezil ederim' deyince kavga çıktı. Kavgada bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için onu susturmak için yastıkla bastırdım öldü. Onu öldürmek istemedim" dediği öğrenildi.

Zanlının kıskançlık yüzünden kendisiyle tartıştığını ve bağırdığını bu sırada onu susturmak için yastıkla ağzını kapattığını ve bu nedenle öldüğünü söylediği yalanını adli tıp ortaya çıkardı. Çünkü genç kadının ölüm raporunda genç kadın “Elle boğularak öldürülmüştür” notu yer aldığı ortaya çıktı. Zanlının hem eve gizlice gece yarısı girip hem de iki çocuk annesine iftira atmaya çalıştığı tespit edildi. Zanlı “Canavarca hisle insan öldürmekten” tutuklanırken olayı bilip söylemeyen diğer iki zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

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