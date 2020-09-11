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Gündem Sabaha karşı korkunç cinayet Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü
UŞAK

Uşak haberleri: Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

Sabaha karşı korkunç cinayet: Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü

Uşak’ta gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. Kocasıyla sık sık tartıştığı öğrenilen bir kadın, kocasını uyurken baltayla öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerini arayan kadın eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Haber Merkezi İHA
N.A. kocası İbrahim Arıkum’u, gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü.
N.A. kocası İbrahim Arıkum’u, gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay, Uşak’ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi.

  • İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum’u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.’yı gözaltına alırken, hayatını kaybeden Arıkum’un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı.

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