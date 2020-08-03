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Gündem Düştü diyerek ağlamıştı döverek öldürdüğü ortaya çıktı
ANTALYA

Düştü diyerek ağlamıştı döverek öldürdüğü ortaya çıktı

'Düştü' diyerek ağlamıştı döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Antalya'da düşerek öldüğü öne sürülen Hatice Şimşek'in dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay yerine gelen polisleri görünce gözyaşları döken Gökhan Ç. gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf etti. Alkol aldıklarını ve gece yarısı kavga ettiklerini belirten Gökhan Ç., Hatice Şimşek'i dövdüğünü sabah uyandığında ise öldüğünü fark ettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Gökhan Ç.'nin &quot;Düştü&quot; dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü ortaya çıktı.
Gökhan Ç.'nin "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta dün yaşanan olayda, Gökhan Ç., saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'in evde hareketsiz yattığını bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Hatice Şimşek
  • Polislerin incelemesi sürerken, Gökhan Ç., Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü. Şüphe üzerine gözaltına alınan Gökhan Ç. polise, "Alkollüydük, düştü" dedi.

KOMŞULAR 'KAVGA OLUYOR' İHBARINDA BULUNMUŞ

Apartman sakinleri ise gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, "Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldı" iddiasında bulundu.

Polisleri görünce gözyaşları döken Gökhan Ç. gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf etti

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'KAVGA ETTİK, DÖVDÜM, UYANDIĞIMDA ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİM'

Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Ç. ifadesinde cinayeti itiraf etti. Gökhan Ç.'nin ifadesinde, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Gökhan Ç.'nin (31),
  • Hatice Şimşek'e daha önce de şiddet uyguladığı belirlenen Gökhan Ç.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

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