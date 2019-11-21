Gündem Adanada yol kenarında ceset bulundu Duvardaki ölüü yazısı dikkat çekti
ADANA

Adana haberleri: Yol kenarında oturur halde duran kişinin öldüğü belirlendi

Adana'da yol kenarında ceset bulundu: Duvardaki 'ölüü' yazısı dikkat çekti

Adana'da yol kenarındaki duvar dibinde oturur şekilde duran kişinin öldüğü belirlendi. Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
Yol kenarında bir kişinin hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yol kenarında bir kişinin hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adana Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, bir kişinin yol kenarında hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AA
Yol kenarındaki duvar dibinde oturur şekilde duran kişinin öldüğü belirlendi.
  • Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin A. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

AA
Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti.

Polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti.

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