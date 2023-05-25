Adana'da AK Parti ve MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a tepki: Bu talimat kanunlara aykırı

"Belediye başkanının bu kanun tanımaz çağrısını geçersiz kılmak için sizler de sadece hukuk kurallarını uygulayın. 'Oy kabinine herhangi bir kamera ve cep telefonu ile girmenin yasak olduğu' hükmünü istisnasız herkes için uygulayın. Adana'mıza yakışır bir seçim ortamı için lütfen pürdikkat edelim. CHP'nin Genel Başkanı Bay Bay Kemal’in toplumun tüm kesimlerini fütursuzca, arsızca ve ahlaksızca tehdit ettiğine alışkınız. Zeydan Karalar da onun izinden gitmek isteyebilir. Ama biz buradayız, buna asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayın, bu milletin size olan cevabı Allah'ın izniyle pazar günü sandıkta çok ağır olacaktır."