﻿CHP'li başkandan tepki çeken mesaj: Belediyenin imkanlarını Kılıçdaroğlu için seferber etti

Geçtiğimiz günlerde CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de mitinge katılım için toplu SMS atarak otobüslerin kalkacağı alanların bilgisini vermişti. Bugün ise Adana mitingi için aynı sms atıldı. 'Hak hukuk adaletten kasıt bu olsa gerek' CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitingin kalabalık olması için metro ve belediyenin otobüs seferlerini ücretsiz yaptı. Karalar tarafından vatandaşlara "8 Mayıs Pazartesi saat 14.00 ve 00.00 arasında belediye otobüsü ve metro seferleri ücretsizdir" mesajı attı.