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﻿CHP'li başkandan tepki çeken mesaj: Belediyenin imkanlarını Kılıçdaroğlu için seferber etti

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 7'li koaslisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstasyon Meydanı’nda yapacağı mitingin kalabalık olması adına metro ve belediyenin otobüs seferlerini ücretsiz yaptı.

15:10 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li belediyesi, Kılıçdaroğlu mitingi için otobüsler ücretsiz yapıldı

CHP'li belediyesi, Kılıçdaroğlu mitingi için otobüsler ücretsiz yapıldı

Geçtiğimiz günlerde CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de mitinge katılım için toplu SMS atarak otobüslerin kalkacağı alanların bilgisini vermişti. Bugün ise Adana mitingi için aynı sms atıldı. 'Hak hukuk adaletten kasıt bu olsa gerek' CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitingin kalabalık olması için metro ve belediyenin otobüs seferlerini ücretsiz yaptı. Karalar tarafından vatandaşlara "8 Mayıs Pazartesi saat 14.00 ve 00.00 arasında belediye otobüsü ve metro seferleri ücretsizdir" mesajı attı.



Vatandaşlar Karalar'a sosyal medyada tepki göstererek, "CHP'nin hak, hukuk, adaletten kastı bu olsa gerek. CHP'nin düzenleyeceği mitinge belediye otobüsleri bedava" paylaşımlarında bulundu.



Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri de mitingin gerçekleşeceği alanda CHP'nin afişlerini asması da tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, "Neden belediyenin imkanları kullanılıyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.





#Kemal Kılıçdaroğlu
#Adana Büyükşehir Belediyesi
#Miting
43 dakika önce
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