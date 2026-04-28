Adana'da dehşet: Baba kızını bıçakladı

00:5028/04/2026, Salı
DHA
Adana’da bir baba, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızını bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayın mahallede büyük şok ve üzüntü yarattığı belirtildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde baba Y.K., tartıştığı kızı S.K.’yı (35), bıçaklayarak yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre baba Y.K. ile kızı S.K. arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Y.K., yanında bulunan bıçakla kızına saldırdı. S.K., vücuduna aldığı iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Baba olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

