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Adana'da görev başındaki polislere Kızılay ekipleri çorba ikram etti

Adana'da görev başındaki polislere Kızılay ekipleri çorba ikram etti

00:3515/04/2025, Salı
AA
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Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle polislere soğuk havada çorba ikramı gerçekleştirdiler
Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle polislere soğuk havada çorba ikramı gerçekleştirdiler

Soğuk havada nöbet tutan polis memurları için tarhana çorbası hazırlayan Türk Kızılay Adana kadın kolları üyeleri, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Türk Kızılay Adana Şubesi Kadın Kolları Başkanı Orkide İnan: Zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerimize minnettarlığımızı göstermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik.

Adana'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay gönüllüleri çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılayı Adana Şubesi kadın kolları üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polis memurlarının yanlarında olmak için etkinlik düzenledi.

Kızılay üyeleri, bir süre sohbet ettikleri polis memurlarına, elleriyle yaptıkları tarhana çorbasını ikram etti.

Kızılay gönüllüleri polislere çorba dağıtımı gerçekleştirdi

Çorbayı içen polisler, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan görevlilere teşekkür etti.

Türk Kızılay Adana Şubesi Kadın Kolları Başkanı Orkide İnan, güzel bir etkinlikte polislerle bir araya geldiklerini söyledi.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlayan İnan,
"Zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerimize minnettarlığımızı göstermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik."
diye konuştu.

Türk Kızılay ekipleri, polislere ikram gerçekleştirdikleri kontrol noktasına yakın bölgede meydana gelen kazada yaralanan bir kişiyle ilgilendi. Yaralı daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.



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