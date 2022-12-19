Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 milyon makaron ele geçirildi

Türkiyenin son derece önemli bir gelişme sürecinde olduğunu belirten Abdullah Ağar, savunma sanayisinde kendini ispat edebilen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Bunun geniş bir zamanda Türkiyeye karşı yapılan planlar için çok büyük bir caydırıcılık oluşturacağını ifade eden Ağar, bunun yanı sıra gizli koz olarak tutulan birçok projenin de devam ettiğini söyledi.