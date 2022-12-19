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ADANA

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 12 milyon makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak tütün bulunan depoya operasyon düzenledi. 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Depodaki zanlı tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Adanada kaçakçılık operasyonu: 12 milyon makaron ele geçirildi
Foto/Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak sigara bulunduğunu belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron buldu.

Gözaltına alınan depodaki şüpheli H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi hedefi başarıyla vurdu: Gizli koz olarak tutuluyor
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ABDnin verdiği F-35 ve F-16 sözlerini tutmaması ve geciktirmesi sebebiyle savunma sanayisinde doktrin değiştiren Türkiye, artık hava savunmasını savaş uçakları üzerinden değil, füzeler üzerinden kurmaya başladı.
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Son yıllarda geliştirilen ve araştırmaları devam eden Çakır, Cirit, Nüfus Edici Bomba (NEB) vb. gibi savunma sistemleri ile hava savunmasında uçak bağımlılığını en aza indirmeyi hedefleyen Türkiye, dün bir ilke daha imza attı.
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Roketsanın ürettiği Türkiyenin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG230İHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu.
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Çorlu’dan havalanan ve yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ederek Sinop açıklarına ulaşan Bayraktar AKINCI TİHA, TGR-230 füzesiyle 100 kilometre üzerindeki hedefini tam isabetle vurdu. Gerçekleştirilen atış, Türkiye’de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.
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Edinilen bilgiye göre, milli süpersonik Füze şimdilik sadece AKINCI TİHA’ya entegre edildi.
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Mühimmatın ANKA, AKSUNGUR, BAYRAKTAR TB2 gibi diğer insansız hava araçlarına entegresine ilişkin bilgi paylaşımı olmadı.
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda “Bayraktar AKINCI, Roketsan’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi TRG-230 İHA’yla 100 kilometre mesafeden hedefi tam isabet vurdu” ifadelerini kullandı.
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Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor. GPS karıştırması olsa dahi yüksek hassasiyetini koruyan yerli mühimmat, sabit hedefler ile birlikte hareketli hedeflere de angaje olabiliyor. Fırsat hedeflerine karşı taarruzda zaman kazandırıyor. Topçu ve hava savunma sistemleri, radar istasyonları, lojistik tesisler gibi stratejik noktalar TGR-230’un hedefleri arasında yer alıyor.
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Türkiyenin son dönemlerde geliştirdiği füze sistemleri ile ilgili Posta.com.trye konuşan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Bir silah platformunuz var ama silahınız yok. Mesela askeriniz var ama ellerinde kılıç, ok yok. Bunun hiçbir manası yok. Türkiye, ürettiği SİHAlar ve savaş uçakları için mühimmatı da kendisi üretmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı.
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Türkiyenin son derece önemli bir gelişme sürecinde olduğunu belirten Abdullah Ağar, savunma sanayisinde kendini ispat edebilen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Bunun geniş bir zamanda Türkiyeye karşı yapılan planlar için çok büyük bir caydırıcılık oluşturacağını ifade eden Ağar, bunun yanı sıra gizli koz olarak tutulan birçok projenin de devam ettiğini söyledi.
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Ülkenin savunmasında hava savunma sistemleri, hava taarruz sistemleri, yapay zeka, elektronik harp ve İHASİHAlar konusunda büyük bir atılım gerçekleştirildiğini söyleyen Ağar, bu gelişmelerin savunmayı karadan uzaya kadar ilmek ilmek dokumak anlamına geldiğini belirtti.
Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi hedefi başarıyla vurdu: Gizli koz olarak tutuluyor
Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-İHA, test atışında 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabet vurdu. Savunma tarafında kritik bir eşiğin daha aşıldığını dile getiren uzmanlar ise bu tip projelerin gizli koz olarak tutulduğuna dikkat çekiyor.
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