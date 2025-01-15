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Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet: Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı

Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet: Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı

11:1415/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
IHA
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Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak evlerinde öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'daki olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre toplu taşıma sürücüsü Yusuf (64), eşi Hüsne Tehçi (64) ve Yusuf Tehçi'nin kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) birlikte yaşadığı eve sabah saatlerinde bir GSM operatörü tamir için geldi. Ancak kapıyı bir türlü açan olmayınca polise haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir marifetiyle açtırıp içeri girdiğinde kahvaltı sofrasında karı kocanın boğazının kesildiğini, Semiha Tehçi'nin ise kalbinden bıçaklandığını görerek hemen 112'yi ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin cenazesi ise ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


#Adana
#Yüreğir
#Kahvaltı
#Cinayet

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