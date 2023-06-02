Adana’da kalıcı TOKİ konutları yükselmeye başladı

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremde Adana’da yıkım gerçekleşirken, çok sayıda bina ağır hasar aldı. TOKİ, kalıcı konutlar için Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde 581 konutun temelini attı. Temeli atılan konutlar yükselmeye başladı.

“Erken tarihte hak sahiplerine konutları teslim edebiliriz”

Depremden dolayı hasarlı binalar için hak sahiplerine 3 bin 200 adet konut yapımına başladığını dile getiren Adana Valisi Süleyman Elban, "Bu tüm hak sahiplerini kapsamıyor. Bu birinci etap, bundan sonra da diğer hak sahipleri için de yeni etaplarla ilgili temeller atılacak. Şambayat, Buruk ve Ceyhan’da ilk etapla 3 bin 200 konutla ilgili çalışma başladı. Birkaç katı da yükseldi hızlıca, en geç Aralık sonunda bu konutları teslim etmeyi planlıyoruz, ihalesi de o şekilde yapıldı. Ancak o tarihe gelmeden muhtemelen hak sahiplerine konutları teslim etmiş oluruz” dedi.





“Konteynerlere aileler yerleşmeye başladı”

Hasarlı bina ya da yıkılmış binaları olan vatandaşlara hükümetin iki hakkı alternatif olarak tanıdığını aktaran Vali Elban, "Kira yardımı alma ve konteyner kentte konaklama imkanı, ücretsiz konaklama imkanı getirildi. Dolayısıyla biz de 520 konteynerden oluşan Şambayat tarafına konteyner kenti oluşturduk. Buruk Sarıçam tarafında üç tane konteyner alanı tespit ettik tamamladık. Hak sahipleri geçen haftadan bu yana konteynerlere yerleşmeye başladı" şeklinde konuştu.





“İlk etapta 3 bin 200 aileye konut yapılır diğer etaplarda bu sayı 12-13 bin civarında olabilir”

Vali Elban, "İlk etapta 3 bin 200 aileye konut yapılırken, ikinci ve üçüncü etaptan toplam sayının ne olacağı hak sahipliğiyle ilgili yapılacak çalışmadan sonra netleşecek. Şu anda hasar tespit çalışmaları, ilimiz genelinde tamamlandı. Ancak itiraz sürecinde şu anda ilana çıktı. İlandaki itiraz sürecinden sonra hasarlı olan bina sahiplerinden hak sahiplik durumuna göre sayı netleşmiş olacak. Biz sayının 12 ila 13 bin civarında olacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.











