Adil Özberk Derneği’nden GİBTÜ Rektörü’ne ziyaret

15:3116/09/2025, الثلاثاء
Gaziantep’in manevi mimarı merhum Adil Özberk hocanın kurucusu olduğu derneğin yeni ve eski yönetimi, ilk ziyaretini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir’e gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Demir, geçen yıl yapılan organizasyonların daha kapsamlısının bu yıl Ekim ayında “Gaziantep Forum” olarak düzenleneceğini müjdeledi. Rektör Demir,
"Artık sadece ‘Küçük Buhara’ olarak anılmayacağız, büyük İslami faaliyetlere öncülük edeceğiz"
dedi.

Merhum Adil Özberk’in yıllarca
"Küçük Buhara"
ruhunu yaşatan derneği temsilen ziyarete katılan yönetim kurulu üyeleri de Rektör Demir’in başlattığı bu büyük çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini ifade ettiler. Dernek üyeleri,
"Adil hocamız hayatta olsaydı, bu vizyoner çalışmaları en çok o desteklerdi"
diyerek duygularını paylaştı.

Ziyarete derneğin eski başkanı Mustafa Kursav, yeni başkan Mustafa Aksoy, yönetim kurulu üyeleri Metin Parlayan, Necdet Kalender, Mustafa Yavuz Yılmaz ve Nazmi Özkoyuncu katıldı.


