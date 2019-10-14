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ADİYAMAN BARIŞ PINARI HAREKATI

Adıyaman haberleri: Adıyamanlı muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe

Adıyamanlı muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe: Bulaşıkları bile yıkarız

Adıyamanlı muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi. Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Yaş itibarıyla bizi askere almasalar bile askerlerin botlarını, postallarını boyamadan, bulaşık yıkamaya kadar tüm işleri yapmaya hazırız" dedi.

Haber Merkezi AA
Muhtarlar olarak her an göreve hazırlar.
Muhtarlar olarak her an göreve hazırlar.

Adıyaman'da bir araya gelen 20 muhtar, Adıyaman Askerlik Şubesine giderek harekata katılmak istediklerini belirten dilekçe verdi.

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Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği, Türk askerlerinin yanında olduklarını bildirdi.

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"Askerlerin postallarını boyarız"

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için talepte bulunduklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Maddi ve manevi olarak, kanlarının son damlasına kadar cephede savaşan kahraman Türk ordusunun yanında olduğumuzu göstermek için dilekçelerimizi verdik. Yaş itibarıyla bizi askere almasalar bile askerlerin botlarını, postallarını boyamadan, bulaşık yıkamaya kadar tüm işleri yapmaya hazırız."

Taş, muhtarlar olarak her an göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Adıyamanlı muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi.
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