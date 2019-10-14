Adıyaman haberleri: Adıyamanlı muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe Adıyamanlı muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe: Bulaşıkları bile yıkarız Adıyamanlı muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi. Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Yaş itibarıyla bizi askere almasalar bile askerlerin botlarını, postallarını boyamadan, bulaşık yıkamaya kadar tüm işleri yapmaya hazırız" dedi.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 14:16 Son Güncelleme: 14 Ekim 2019, 14:19 AA