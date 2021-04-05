Gündem Adıyamanda iki kız grubunun kavgası dehşete düşürdü Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu
ADİYAMAN

Adıyaman'da iki kız grubunun kavgası dehşete düşürdü: Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu

Adıyaman’da iki kız grubu arasında kavga çıktı. Bir genç kızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi ve tekmelenmesi pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Adıyamanda iki kız grubunun kavgası dehşete düşürdü: Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu
Genç kızların kavgasındaki dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Genç kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden kızlardan biri kavga ettiği diğer kızı saçlarından tutarak yere fırlattı.


İHA

Diğer kızlar ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı.


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Dakikalarca süren o dehşet kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Feci şekilde dövülen genç kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

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