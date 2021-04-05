Adıyaman'da iki kız grubunun kavgası dehşete düşürdü: Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu

Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Genç kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden kızlardan biri kavga ettiği diğer kızı saçlarından tutarak yere fırlattı.

İHA

Diğer kızlar ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı.

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İHA

İHA

Dakikalarca süren o dehşet kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

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Feci şekilde dövülen genç kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

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