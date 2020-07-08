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Gündem Adıyamanda insana saldıran dev çekirge paniği Çiftçiler tarlalara gitmeye korkuyor
ADİYAMAN

Adıyaman'da tarlada çalışan çiftçilere dev çekirge saldırdı

Adıyaman’da insana saldıran dev çekirge paniği: Çiftçiler tarlalara gitmeye korkuyor

Adıyaman'da tarlada çalışan vatandaşlara uzunluğu 25-30 santimi bulan dev çekirgelerin zıplayarak saldırdığı ileri sürüldü. Tarlalarda çalışan vatandaşların bu neden büyük panik yaşadıkları belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Adıyaman'da saldırdığı ileri sürülen dev çekirge.
Adıyaman'da saldırdığı ileri sürülen dev çekirge.

Adıyaman’da insana saldırdığı iddia edilen dev çekirge görüldü.

ÇEKİRGE ÜZERİNE DOĞRU SIÇRAYARAK SALDIRIYA GEÇTİ

Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca köyünde tarlada çalışan vatandaşlar çekirge korkusu yaşadı. Uzunluğu 25-30 santim olan dev çekirge, tarlada çalışan Müslüm Altınbaş’ın dikkatini çekti. Diğerlerinden büyük olan çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen çiftçi, çekirgeye doğru ilerledi. Dev çekirge kendisine yaklaşan çitçinin üzerine doğru zıplayınca korkuya neden oldu. Çekirgenin yanından uzaklaşan çiftçi, hayatı boyunca bu büyüklükte bir çekirge görmediğini belirterek, çekirgenin saldırgan olduğunu dile getirdi.

İHA
Adıyaman'da saldırdığı ileri sürülen dev çekirge.

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