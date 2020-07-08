Adıyaman’da insana saldıran dev çekirge paniği: Çiftçiler tarlalara gitmeye korkuyor

Hayat

LGBT lobileri devrede: Gökkuşağı figürünü kullanmama kararı alan LC Waikiki'ye boykot başlattılar

Türkiye'de hemen her alanda faaliyet gösteren LGBT lobileri, gökkuşağı ve tek boynuzlu at gibi figürleri kullanmama kararı alan giyim markası LC Waikiki'ye karşı boykot başlattı. LGBT akımları bu tür sembolleri kullanarak uzun süredir giyim ve moda sektöründe yer edinmeye çalışıyor. Dünya genelinde LGBT tasarımcıları, dergi editörler, fotoğrafçılar, makyaj sanatçıları bu tür trendlere yön verme peşinde. Bu akımın en büyük destekçileri ise eşcinsel modacılar, müzisyenler ve sinema yıldızlarından oluşuyor..