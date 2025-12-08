Adliyede milyonlarca liralık zimmet skandalı: Katip tutuklandı

Konya'da, Kulu Adliyesi'nde görevli katip 45 yaşındaki Ayşe Selvi, zimmetine 6.5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Selvi'nin, geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Konya'da Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi (45), zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.
Kulu Adliyesi'nde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi, iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi.
Parayı kripto borsasına yatırdı
Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL’yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.
Suçunu itiraf etti
Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.