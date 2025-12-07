Yeni Şafak
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık olayında yeni gelişme: Firari memurun eşinin anne ve babası dahil 10 kişi gözaltında

7/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeki soygununun ardından şafak operasyonu düzenlendi. Yurt dışına firar eden depo çalışanı Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ve altınları yüklediği arabadaki kişi olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla altınların bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polis 17 ayrı adrese bu sabah şafak operasyonu düzenledi.


Firari memurun kayınvalidesi ve kayınpederi gözaltında


Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi.


Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal T.’nin eşi Esma T.’nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.


Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan olayda, Emanet Bürosu’nda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmış, şahsın eşi ve çocuklarıyla İngiltere’ye kaçtığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.’nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.



