Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adliye'deki emanet kasasından çalınan altınların fotoğrafı ortaya çıktı

Adliye'deki emanet kasasından çalınan altınların fotoğrafı ortaya çıktı

18:226/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
<p>Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu</p>
Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memurunun 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak İngiltere’ye kaçtığı olayda, çalınan bazı altınların fotoğrafı ortaya çıktı. Olay, 1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği cumhuriyet savcısına bildirilmiş, bunun üzerine cumhuriyet başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti. Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanet kasasından çalınan bazı altınların fotoğrafı ortaya çıktı. Erdal T.’nin çaldığı altınların İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıkmıştı.

Memurun uzun süre işe gelmemesi üzerine savcılık emriyle açılan kasalarda büyük vurgun ortaya çıkarken, çalınan altınlara ait fotoğraflar da kamuoyuna yansıdı.

Büyükçekmece Adliyesi emanet memuru Erdal T., sorumlusu olduğu kasalardan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altını çalarak İngiltere’ye firar etti.

#Altın
#Emanet
#Çalınma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ 6 ARALIK 2025! Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?