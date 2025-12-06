Adli emanet soygununda dikkat çeken tarih ayrıntısı: 13 Kasım’ın özellikle seçildiği ortaya çıktı

Adli emanet bürosunu soyan Erdal Timurtaş'ın 13 Kasım'ı seçme nedeni belli oldu. O günün Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.
İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan hırsızlığın yankılar devam ediyor.
Ayrıca zanlının soygun için seçtiği 13 Kasım'ın da tesadüf olmadığı ve planın ince ince yapıldığı ortaya çıktı.
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin ortaya çıkardı
Olay, adli emanet bürosundan sorumlu, Yenidoğan soruşturmasından tanınan savcı Yavuz Engin'in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık'ta yaptığı anlık denetimde, kasaları açtırmasıyla ortaya çıktı. Kasaları açan emanet memuru Kemal D. tutuklandı..
Özellikle 13 Kasım tarihini seçti
Erdal Timurtaş'ın neden 13 Kasım tarihini seçtiği belli oldu.
O günün, Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.
Görüntüler ortaya çıktı
Güvenlik kamerası kayıtlarında, Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla taşıdığı siyah poşetleri kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği ortaya çıkmıştı.
Müfettiş görevlendirildi
HSK da Büyükçekmece adliyesinde müfettişler görevlendirdi. Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.
Emanet odasında çift anahtar sistemi
Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'ta vardı.
Erdal Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı, 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı.
Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.