Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adli emanet soygununda dikkat çeken tarih ayrıntısı: 13 Kasım’ın özellikle seçildiği ortaya çıktı

Adli emanet soygununda dikkat çeken tarih ayrıntısı: 13 Kasım’ın özellikle seçildiği ortaya çıktı

10:136/12/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Erdal Timurtaş
Erdal Timurtaş

Adli emanet bürosunu soyan Erdal Timurtaş'ın 13 Kasım'ı seçme nedeni belli oldu. O günün Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan hırsızlığın yankılar devam ediyor.


Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli memur
Erdal Timurtaş
, emanet bürosundan 147 milyon TL'lik altın ve gümüşü çalarak İngiltere'ye kaçtı.

Timurtaş'ın soygununun rutin denetimlerde değil savcının dikkati sayesinde anlık bir denetimde ortaya çıktığı öğrenildi.

Ayrıca zanlının soygun için seçtiği 13 Kasım'ın da tesadüf olmadığı ve planın ince ince yapıldığı ortaya çıktı.



Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin ortaya çıkardı


Olay, adli emanet bürosundan sorumlu, Yenidoğan soruşturmasından tanınan savcı Yavuz Engin'in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık'ta yaptığı anlık denetimde, kasaları açtırmasıyla ortaya çıktı. Kasaları açan emanet memuru Kemal D. tutuklandı..


Özellikle 13 Kasım tarihini seçti


Erdal Timurtaş'ın neden 13 Kasım tarihini seçtiği belli oldu.


O günün, Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.



Görüntüler ortaya çıktı


Güvenlik kamerası kayıtlarında, Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla taşıdığı siyah poşetleri kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği ortaya çıkmıştı.


Müfettiş görevlendirildi


HSK da Büyükçekmece adliyesinde müfettişler görevlendirdi. Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.


Emanet odasında çift anahtar sistemi


Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'ta vardı.



Erdal Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı, 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı.


Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.

#Erdal Timurtaş
#Adli emanet
#soygun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF vize sınav sonuç tarihleri