Ekonomide bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ekonomide bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

10:066/12/2025, Cumartesi
AA
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan çeşitli kadrolara yeni atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan çeşitli kadrolara yeni atamalar gerçekleştirildi. Buna göre, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Koca atandı.


Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Halil Yanık getirildi.


Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevlerinden alındı.


Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Hakkı Karabörklü'nün ataması yapıldı.




