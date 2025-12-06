Ekonomide bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan çeşitli kadrolara yeni atamalar gerçekleştirildi. Buna göre, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Koca atandı.