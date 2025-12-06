Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK'dan 21 şirkete lisans

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK'dan 21 şirkete lisans

09:296/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 21 şirkete lisans verirken 3 şirketin lisansını sonlandırdı, 2 lisansı iptal etti, 1 şirketin lisans süresini uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 11 üretim lisansı ve 2 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı, 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken 1 şirketin mevcut iletim lisansı süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.




#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
#EPDK
#Lisans Kararları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 6 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi