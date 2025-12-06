Rayiçte tablo netleşti

Bu yıl büyük tartışmalara neden olan rayiç bedel konusu nihayet netleşti. TBMM'den geçen düzenlemeye göre; rayiç bedel 2026 yılı için en fazla yüzde 100 artırılacak. 2027-2029 yılları arasında ise artış, Yeniden Değerleme Oranı'nda yapılacak. Restore edilen binaların rayiç bedeli sadece 'arsa-arazi ederi' üzerinden hesaplanarak fahiş artışların önüne geçilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülerek kanunlaşan Vergi Paketi'ne önemli eklemeler yapıldı. AK Parti ve CHP’nin ortak önergesiyle eklenen maddeler, özellikle Emlak Vergisi'ndeki aşırı dalgalanmayı önlemeyi ve restore edilen binaların rayiç bedel hesabına sınırlama getirmeyi hedefliyor. Buna göre, rayiç bedel 2026 yılında 2025'teki rakamın en fazla yüzde 100'ü kadar artırılacak. 2027-2029 yılları arasında ise Emlak Vergisi artışları Yeniden Değerleme Oranı'nda yapılacak. Daha önceki düzenlemede takip eden yıllara ilişkin artışlar Yeniden Değerleme Oranı'nın yarısı kadardı. Değişiklikle; bu yıl askıya çıkan değerlere üçerinden yapılan tartışmalara bir daha sebebiyet verilmemesi amaçlanıyor.
BİNA RESTORASYONUNA YENİ HESAPLAMA
Binasını tadil ederek (restore ederek) yeni gibi gösterenlere de vergi hesabı konusunda sınırlama uygulanacak. Yapılan değişikliğe göre, binalar restore edilse bile rayiç bedelleri sadece 'arsa-arazi ederi' üzerinden ve asgari metrekare birim değeriyle hesaplanacak. Yeni yöntemle, eski binaların tadilat masrafları ve değer artışları rayiç bedel hesaplamasının dışında tutulacak. Yerel yönetim takdir komisyonları tarafından dört yılda bir belirlenen arsa veya bina vergi değerleri için de bu iki katı sınırı geçerli olacak. Ayrıca, rayiç bedel oranının belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na da yetki tanınması kararlaştırıldı.
KİRA vergisinde değişiklik yok
- Kira gelirleri üzerinden alınan verginin yeniden düzenlemesinden de vazgeçildi. Gayrimenkullerin devir veya alım satımında bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan vergi cezası, kayıt dışılığı caydırmak amacıyla artırılacak. Mevcut düzenlemede yüzde 25 oranındaki bu ceza yüzde 100'e çıkarılacak. Emekli, mamul, dul ve yetim aylığı alanlar istisnadan hariç tutulacak. Konut alımında kullanılan konut kredi faizi kira gelirinden düşülemeyecek.
TİCARİ İŞLERDEN HARÇ ALINACAK
- Yeni Vergi Paketi, bir dizi ticari alandan yıllık harç alınmasını, araç satışlarındaki vergileri de düzenliyor. Kuyum ticareti ile iştigal edebilmek için düzenlenen yetki belgelerinden, şubeler dahil olmak üzere yıllık 30 bin TL harç alınacak. Dişçi, doktor, emlakçı ve kuaför gibi meslek sahipleri de her yıl düzenli olarak aynı miktarda harç ödeyecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile taşınmaz ticareti yetki belgelerinden ise şubeler dahil yıllık 20 bin TL harç tahsil edilecek. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından da binde 2 (%0,2) oranında harç tahsil edilecek.