Rayiçte tablo netleşti

Yeni Vergi Paketi, bir dizi ticari alandan yıllık harç alınmasını, araç satışlarındaki vergileri de düzenliyor. Kuyum ticareti ile iştigal edebilmek için düzenlenen yetki belgelerinden, şubeler dahil olmak üzere yıllık 30 bin TL harç alınacak. Dişçi, doktor, emlakçı ve kuaför gibi meslek sahipleri de her yıl düzenli olarak aynı miktarda harç ödeyecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile taşınmaz ticareti yetki belgelerinden ise şubeler dahil yıllık 20 bin TL harç tahsil edilecek. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından da binde 2 (%0,2) oranında harç tahsil edilecek.