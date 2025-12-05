DenizBank ve ENBD, Eren Holding ile 400 milyon dolarlık krediye imza attı

Eren Holding, çok sektörlü faaliyet yapısı ve uluslararası pazarlardaki konumu itibarıyla, ülkemizin sanayi ve ticaret ekosistemine önemli katkılar sağlayan, köklü kuruluşlardan biri. DenizBank olarak reel sektörün finansmana erişimini desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımları teşvik etmeyi öncelikli ele alıyoruz. Hissedarımız Emirates NBD’nin Türkiye’ye olan güveni ve yatırımlarını büyütmekteki kararlılığı da bu yöndeki motivasyonumuzu artırıyor. Eren Holding’in ana bankalarından biri olma ve ilişkilerimizi derinleştirme stratejimizle uyumlu olarak gerçekleştirdiğimiz kredi anlaşmamızın, farklı sektörlerde sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklerken, yatırım kapasitesini de artıracağına inanıyoruz. Kurumsal finansman alanındaki güçlü pozisyonumuzla, ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere stratejik iş birliklerimizi sürdürmeye kararlıyız”