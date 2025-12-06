Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı. Bu suretle boşalan Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na İsmail Aydın atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Musa Eker atandı.