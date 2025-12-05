Resmi Gazete’de yayımlandı: Elektrikte eski sisteme son verecek tarih belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik abonelerini yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mevcut elektrik sayaçları yerini kademeli olarak "akıllı sayaç" sistemlerine bırakacak. Vatandaşın tüketimini anlık takip edebileceği yeni dönem 1 Mart 2026’da resmen başlıyor.
Elektrik dağıtım altyapısında teknolojik dönüşüm için düğmeye basıldı. EPDK tarafından güncellenen "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılması ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar", 5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte Türkiye genelinde sayaçların değişimi için takvim ve yol haritası netleşmiş oldu.
DÖNÜŞÜM TAKVİMİ BELLİ OLDU
Dağıtım şirketleri için bağlayıcı olan uygulama takvimine göre süreç hızlı işleyecek. 1 Mart 2026 tarihinden itibaren eski sayaçların yenilenmesine başlanacak. EPDK, şirketlere şu hedefleri zorunlu kıldı:
1 Ocak 2027’ye kadar: Yenilenmesi gereken sayaçların %70’i akıllı sisteme geçirilecek.
1 Ocak 2028’ye kadar: Dönüşümün tamamı bitirilecek ve sayaçların %100’ü yenilenmiş olacak.
ÖNCELİK KİMLERDE OLACAK?
Değişim süreci rastgele değil, belirli bir öncelik sırasına göre yapılacak. Düzenlemeye göre ilk etapta serbest tüketici hakkını kullanan aboneler ile yüksek enerji tüketimi olan kullanıcıların sayaçları akıllı sistemlerle değiştirilecek.
VATANDAŞA ANLIK TAKİP
Yeni sistem, abonelere şeffaflık ve kontrol imkanı sunuyor. Akıllı sayaçlar sayesinde vatandaşlar, elektrik tüketim verilerine anlık olarak ulaşabilecek. Ayrıca dağıtım şirketlerinin sorumlulukları da artırıldı; veri akışında veya sayaçlarda yaşanacak herhangi bir problemde, şirketler sorunu en geç 48 saat içinde çözmekle yükümlü olacak.