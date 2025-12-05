Resmi Gazete’de yayımlandı: Elektrikte eski sisteme son verecek tarih belli oldu

Elektrik dağıtım altyapısında teknolojik dönüşüm için düğmeye basıldı. EPDK tarafından güncellenen "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılması ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar", 5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte Türkiye genelinde sayaçların değişimi için takvim ve yol haritası netleşmiş oldu.