Adnan Oktar’a bin 75 yıl hapis

236 sanığın yargılandığı Adnan Oktar suç örgütü davasında Adnan Oktar'a birden fazla suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar hakkındaki hüküm açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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