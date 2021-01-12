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İSTANBUL

Adnan Oktar’a bin 75 yıl hapis: Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı?

Adnan Oktar’a bin 75 yıl hapis

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada Oktar’a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Oktar hakkında, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, askeri ve siyasi casusluk dahil, 24 ayrı suçlama vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adnan Oktar
Adnan Oktar

236 sanığın yargılandığı Adnan Oktar suç örgütü davasında Adnan Oktar'a birden fazla suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar hakkındaki hüküm açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

BABUNA’YA REKOR CEZA

  • Heyet, sanıklardan Tarkan Yavaş'ı "örgüt yöneticisi olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar", ve "resmi belge düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" suçlarından toplamda 211 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Oktar Babuna hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verildi.
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