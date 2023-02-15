AFAD: Depremler sonucunda yer kabuğunda 7,3 metrelik yer değiştirme gerçekleşti

Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay hattı üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz. 5 ile 6 arası büyüklükte 38 artçı sarsıntı meydana geldi. Kar yağan noktalarda çığ meydana gelebilir. 400 kilometrenin üzerinde yüzey kırığı meydana geldi. 30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı. 4 - 5 büyüklüğündeki sarsıntılar yıkıma neden olabilir.