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AFAD: Depremler sonucunda yer kabuğunda 7,3 metrelik yer değiştirme gerçekleşti

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, deprem sürelerinin toplamda 2 dakika olduğunu açıklayarak, toplam artçı sayısının 3 bin 858 olduğunu açıkladı. 5 ile 6 arası büyüklükte 38 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten Tatar, yer kabuğunda 7,3 metrelik yer değiştirme gerçekleştiğini aktardı.

14:41 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.


AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay hattı üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz. 5 ile 6 arası büyüklükte 38 artçı sarsıntı meydana geldi. Kar yağan noktalarda çığ meydana gelebilir. 400 kilometrenin üzerinde yüzey kırığı meydana geldi. 30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı. 4 - 5 büyüklüğündeki sarsıntılar yıkıma neden olabilir.


Ayrıntılar geliyor...

#AFAD
#Genel Müdür
#deprem
34 dakika önce
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AFAD: Depremler sonucunda yer kabuğunda 7,3 metrelik yer değiştirme gerçekleşti
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