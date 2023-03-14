Afetlere karşı en hazırlıklı ülke olmak istiyoruz.

Depremin ardından devletin bir bütün olarak seferber olduğunun altını çizen Altun, şunları kaydetti: “Depremden etkilenen 11 ilimizin yeniden inşa ve ihya çalışmalarını var gücümüzle sürdürüyoruz. Devletimiz daha önce Van’da, Elazığ’da, İzmir’deki vatandaşlarını nasıl yalnız bırakmadıysa, Yüzyılın afetinden etkilenen kardeşlerimizin de yanındadır, yanında olmayı sürdürecektir. AB Komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde düzenlenecek Bağışçılar Konferansı’nı çok önemsiyoruz. Bu etkinlik Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye verdiği desteği ortaya koyacak depremzedelere yönelik uzun vadeli çalışmalar için kaynak oluşturacaktır. Öncelikli hedeflerimiz arasında bir yıl içerisinde güvenli ve kalıcı konutların inşa edilerek hak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bulunuyor.”