Afetlere karşı en hazırlıklı ülke olmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen “Afetin Yaralarını Sarmak İçin Dayanışma” (Solidarity To Overcome Disaster) başlıklı panele katıldı. Avrupa Parlamentosunun davetlisi olarak katıldığı panelin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Altun, bu önemli toplantıya iştirak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
BAĞIŞÇILAR KONFERANSI’NI ÇOK ÖNEMSİYORUZ
Depremin ardından devletin bir bütün olarak seferber olduğunun altını çizen Altun, şunları kaydetti: “Depremden etkilenen 11 ilimizin yeniden inşa ve ihya çalışmalarını var gücümüzle sürdürüyoruz. Devletimiz daha önce Van’da, Elazığ’da, İzmir’deki vatandaşlarını nasıl yalnız bırakmadıysa, Yüzyılın afetinden etkilenen kardeşlerimizin de yanındadır, yanında olmayı sürdürecektir. AB Komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde düzenlenecek Bağışçılar Konferansı’nı çok önemsiyoruz. Bu etkinlik Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye verdiği desteği ortaya koyacak depremzedelere yönelik uzun vadeli çalışmalar için kaynak oluşturacaktır. Öncelikli hedeflerimiz arasında bir yıl içerisinde güvenli ve kalıcı konutların inşa edilerek hak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bulunuyor.”
AFETLERE KARŞI EN HAZIRLIKLI ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ
Altun, aynı zamanda Türkiye’nin başlıca gündem maddelerinden birinin de İstanbul başta olmak üzere topraklarımızın herhangi bir noktasında yaşanabilecek afetlere hazırlanmak olduğunun altını çizdi.. Altun, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle sadece ortak akılla değil, ortak vicdan, ortak ahlak, ortak vizyon birliğiyle Türkiye’yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız.” dedi.