Afyonkarahisar'da su samuru şaşkınlığı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'den İmamoğlu'na tepki: İstanbul halkına karşı büyük bir duyarsızlık yaptı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Destici, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İngiltere Büyükelçisi ile yediği yemeğin görüntüleri sosyal medyada ve bu kamuoyunun gündemin birinci maddesi. Günler öncesinden İstanbul'da o gün, yani 24 Ocak'ta yoğun bir yağışı olacağı biliniyor. Önceden randevulaşmış bir yemek olabilir. Ararsın muhatabını dersin ki 'İstanbul'un hali budur, bu yemeği iptal edelim.' Karşı taraf da bunu anlayışla karşılar. Ama yok, beyefendi buna tenezzül etmiyor. Büyükşehir Belediyesinin kar küreyici makineleriyle birlikte İstanbul'un en lüks balıkçı restoranlarından birine gidiyor ve orada üç saate yakın bir zaman kalıyor. Bu, İstanbul halkına karşı yapılmış büyük bir duyarsızlık ve hakarettir.' dedi.