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Afyonkarahisar'da su samuru şaşkınlığı

Afyonkarahisar'da, su samuru görenleri şaşırttı. Vali Gökmen Çiçek, su samurunun fotoğrafını "Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Akarçay'a nerden geldi acaba" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
Afyonkarahisarda su samuru şaşkınlığı - Afyonkarahisar haberler
Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, su samurunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte Akarçay'a giren su samuru, görüntülendi.

Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, su samurunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

DHA

Vali Çiçek paylaşımında, "Gizemli şehir diyoruz, gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Bu görüntüler, Akarçay'da çekildi. Akarçay'a nerden geldi acaba? Bu güzelliği görmeyen kalmasın. Muhteşem" yorumunda bulundu. Belediye Başkanı Zeybek ise paylaşımında "Biz bu şehre boşuna 'Gizemli Şehir Afyon' demiyoruz. Akarçay'da su samuru, görenleri şaşkına çevirdi. Afyonkarahisar'da yaşamak ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı.

DHA

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