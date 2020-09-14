Afyonkarahisar'da toz kavgası: Bir ölü 5 yaralı var Afyonkarahisar'da toz kavgasında kan aktı: Bir ölü 5 yaralı var Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesiyle inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında kavga çıktı. İki grup birbirlerine silah, demir ve taşlarla saldırırken olay sonrası bir kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi 14 Eylül 2020, 07:30 Son Güncelleme: 14 Eylül 2020, 07:34 AA