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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da toz kavgası: Bir ölü 5 yaralı var

Afyonkarahisar'da toz kavgasında kan aktı: Bir ölü 5 yaralı var

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesiyle inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında kavga çıktı. İki grup birbirlerine silah, demir ve taşlarla saldırırken olay sonrası bir kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Stadyum Mahallesi Tarla Sokağı'nda yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesiyle inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirlerine inşat demirleri ve taşlarla saldırdı.

Ömer A'nın (40) silahla ateş etmesi sonucu Özkan T. (21) ve Emrah Ö. (28) yaralandı.

Yaralılardan Özkan T, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Emrah Ö. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavgada yaralanan F.T. (15) Sandıklı Devlet Hastanesinde, Nurcan A. (35), M.A. (16) ve E.A. ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri, kaçan şüpheli Ömer A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Kaza sonrası ilk kareler
FOTOĞRAF 13
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İstanbul Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı.
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. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi.
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Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
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Olay sonrası ilk kareler de ajanslara düşmeye başladı.
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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Kaza sonrası ilk kareler
Şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul Pendik'te E-5 kara yolunda yan yattı. Olay sonrası otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.


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