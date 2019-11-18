Öğretmen kızına destek olmak için geldiği Ağrı’da iş yeri açtı: Eleman yetiştiriyor

Denizli’den yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıkta Türkiye’nin en doğusunda bulunan Ağrı’nın Diyadin ilçesine öğretmen olarak atanan kızı Ayşenur Küçük’ün daha önceden duyduğu endişelerden dolayı istifa edip, mesleğini bırakmayı düşündüğünü ifade eden Bilal Küçük, bunun üzerine kızına hem destek olmak hem de kızının duyduğu endişeleri ortadan kaldırmak için Diyadin’e geldiğini söyledi. İnsanlardan gördükleri ilgi ile birlikte kızının, kısa sürede duyduğu endişelerden kurtulduğunu anlatan Küçük, kendisinin de kızı ile birlikte Diyadin’de kaldığını ve aşçılık olan mesleğini burada sürdürmeye karar verdiğini belirtti.

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Devraldığı restoranda Ege Mutfağından yemeklerle ilçe halkına farklı lezzetlerde sunan Küçük, aynı zamanda mesleğini kendisinden sonra ilçede devam ettirecek elemanlarda yetiştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Küçük, açtığı dükkanda iyi elemanlar yetiştirmeyi hedefliyor.





"İnsanlarda en kötü şey ön yargı"

İlçe halkı ile aralarında kısa sürede bağ oluştuğunu belirten Küçük, yaşadıkları süreci şu ifadelerle anlattı:

“Kızım buraya gelmeden önce bazı endişeler taşıyordu. Buraya gelmek istemiyordu. Ona destek olmak için geldim. Sonrada böyle bir yer açmaya karar verdim. Bu konuda da bir eksiklik gördüm. Bir yandan bu iş yerini açmamda ki amaç, buraya istihdam kazandırıp, eleman yetiştirmek. Bunun üzerine başladık çalışıyoruz. İnsanlarda en kötü şey, ön yargı. Onu kırmak çok zor. Kulaktan dolma bilgilere insanlar, inanıyorlar. Tabi ben kendi adıma değil, kızım adına söylüyorum. Çok tedirgindi. Ama oda, çok kısa bir zamanda, bunların tam tersi olduğunu, buranın halkının, öğretmene, memura ne kadar değer verdiğini gördü. Bizzat yaşadı. Şu anda kızımla aynı evde kalmamıza rağmen, çok az bir birimizi görebiliyoruz. Öğrencilerden velilerden bize sıra gelmiyor. Bizim insanımız, yurdun her yerinde aynıdır. Misafirperverdir, yardımseverdir.”

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Ağrı’nın Diyadin ilçesine iki yıl önce öğretmen olarak atanan ve taşıdığı endişelerden ötürü gelmek istemeyip, istifa etmeyi düşünen Ayşenur Küçük ise babasının desteği ile geldiği Diyadin’de kısa sürede duyduğu endişelerden kurtulduğunu ve yeni atama dönemlerinde tercih yapacak olan öğretmenlerin, doğu illerini çekinmeden tercih etmelerini istedi.

Denizli’den yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıkta Türkiye’nin en doğusunda bulunan Ağrı’nın Diyadin ilçesine gelerek lokanta açtı.

Kısa sürede ön yargılarından kurtuldu

Daha önceden Diyadin’in adını bile duymadığını ve doğuya karşı ön yargıları olduğunu dile getiren Ayşenur Küçük, şu şekilde açıklamada bulundu:

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“Denizli’den Diyadin’e geldik. İlk önce buraya atanınca, atandığıma bile sevinemedim. Çok uzak bir yerdi. İsmini bile duymamışım. İlk başta çok çekincelerim vardı. Çünkü insanların doğuya karşı ön yargıları var. Bizde ister istemez bu ön yargılardan etkilenebiliyoruz. Çünkü bu taraflara hiç gelmemişiz. Bu kadar uzaklaşmamışız. İlk başlarda çok zorlandım. Babam ben buraya alışayım diye geldi. Kısa sürede buraya alıştım. Bu sayede de babam burada bu iş yerini açmaya karar verdi.”

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Kızına destek amaçla gelen Küçük, açtığı lokantada siparişlere yetişemiyor.

"İnsanları pırlanta gibi"

İlçe halkından gördükleri ilgiyi anlatan Küçük, ”Buraya gelince, bendeki tüm ön yargılar kalktı. Gördükten sonra da herkesteki ön yargıların artık kalkmasını düşünüyorum. Bu benim ikinci yılım. Ben Diyadin’i okulumu çok seviyorum. Öğrencilerimi, insanlarını çok seviyorum. Kesinlikle insanlar, ön yargıları kendi kafalarında kuruyorlar. Buradan yeni tercih yapacak öğretmen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kesinlikle doğuyu tercihlerine yazarken endişe etmesinler. Buraların insanları çok yardım sever, çok sıcakkanlılar. İnsanları pırlanta gibi. Ben şu an gerçekten öğrencilerimi, okulumu ve bulunduğum Diyadin’i çok seviyorum. Ailecek yerleştik. Buralı olduk” ifadelerini kullandı.

Küçük, Ağrı'ya istihdam sağlıyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’de kızını yalnız bırakmayıp, Diyadin’e gelen Bilal Küçük’ü iş yerinde ziyaret ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Kendileri Denizli’den kalkmış buraya gelmiş. Aynı zamanda burada istihdam anlamında da katkı sağlamış. Burada genç öğretmenlerimize sahibiz. Onların aileleri de ciddi anlamda bizlere destek oluyorlar. Gerek uzaktan olsun gerekte böyle buralara kadar gelerek bize destek oluyorlar. Öğretmenlerimizi yalnız bırakmıyorlar. Bize bu anlamda önemli destekte bulunuyorlar. Kendilerini bu anlamda kutluyorum.”