Aile Bakanı Selçuk: Terör bitsin anneler kazansın

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığını belirttikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaret etti.

Ailelere desteklerini iletmek için oturma eyleminin yapıldığı HDP il binası önüne gelen Bakan Selçuk, buradaki annelerle tek tek görüştü. Ailelere destek mesajı veren Bakan Selçuk, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bakan oradayken bir aile daha geldi

Bakan Selçuk'un aileleri ziyareti sırasında HDP İl Başkanlığı önüne gelen Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce 17 yaşındayken kaybolan oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemine başladı. Bakan Selçuk'a sarılıp ağlayan Dağ, oğlunun bulunmasını istedi. Bu sırada Bakan Selçuk'un da duygulandığı görüldü.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

"Milletimizin artık canı yanmasın, ocaklara ateş düşmesin istiyoruz. Diyarbakırlı anneler de teröre karşı artık dik duruyor. Onların acılarını yüreğimizde duyuyoruz. Buradan annelerin evlatları için çırpınışları var.

Anneler eli kanlı bir terör örgütünden evlatlarının kurtulmasını istiyor. Anneler 'Burada size verecek bir çocuğumuz yok' diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dediği gibi 'Annelerin şanlı direnişi terör örgütüne diz çökertecek.'

Ben bugünkü ziyaretimde gördüm ki annleri susturamayacaklar. Tüm sanatçıları, STK'ları, basın mensuplarını bu sesi duymaya davet ediyorum. Hep beraber annelerimizin sesine ses olup terörü bitirelim. Anneler kazansın."

Selçuk'un ziyareti sırasında HDP'lilerin provokasyonuna karşı korumaların şemsiye ile önlem alması dikkat çekti.

Bakan Selçuk, evlat nöbeti tutan ailelere destek verdi.

Bakan Selçuk, evlat nöbeti tutan ailelere destek verdi.

Bakan Selçuk, evlat nöbeti tutan ailelere destek verdi.

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