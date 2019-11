AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'dan CHP eleştirisi: Her yaptıklarıyla demokrasiye zarar veriyorlar AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Evren ilçesindeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Evren İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "CHP’nin bu milletle ve kendisiyle kavgasından başka bu ülkeye bir faydasının olduğunu gördünüz mü? Her yaptıklarıyla demokrasiye zarar veriyorlar. Her eylemleriyle siyaseti küçük düşürüyorlar. Her cümleleri milletimizin itibarını, onurunu zedeliyor. Düşün artık milletin yakasından" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 29 Kasım 2019, 18:01 Son Güncelleme: 29 Kasım 2019, 18:29 AA