Berat Albayrak’tan ‘yerli reyting şirketi’ değerlendirmesi: BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu Berat Albayrak’tan ‘yerli reyting şirketi’ değerlendirmesi: BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi 29 Kasım 2019, 16:41 Son Güncelleme: 29 Kasım 2019, 16:43 İHA