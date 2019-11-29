Ekonomi Berat Albayraktan yerli reyting şirketi değerlendirmesi BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak’tan ‘yerli reyting şirketi’ değerlendirmesi: BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu

Berat Albayrak’tan ‘yerli reyting şirketi’ değerlendirmesi: BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk banka ve finans kuruluşlarının JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya varılmasına ilişkin yayınladığı mesaj ile değerlendirmede bulundu.

Albayrak sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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