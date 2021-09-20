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ANKARA

AK Parti Çankaya Gençlik Kolları’nın buluşması “Burası CHP'li belediye” denilerek engellendi

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ilçedeki bir parkta organize edilen "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" buluşması, CHP'li Çankaya Belediyesi tarafından engellenmeye çalışıldı. AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Ceylan, belediyenin güvenlik görevlilerinin kendilerine "Burası CHP’nin Belediyesi burada böyle pankartlar açamazsınız, burayı terk edin" dediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Çankaya Gençlik Kolları’nın buluşması “Burası CHPli belediye” denilerek engellendi
AK Parti Çankaya Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" buluşması.

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Çankaya'daki Çansera Parkı’nda "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" isimli buluşma düzenlendi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDEN MÜDAHALE

Ancak organizasyonun başlamasından bir süre sonra CHP’li Çankaya Belediyesi, buluşmaya müdahalede bulundu. Belediyeye ait güvenlik görevlileri "Burası CHP'li belediye burayı terk edin" diyerek asılan pankartları indirdi.

Yaşanan olaya tepki gösteren AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Ceylan, tepkisini "Çansera Parkında Çankaya Belediyesi güvenlik görevlileri tarafından 'Burası CHP'li belediye burayı terk edin' denilip pankartımız indirildi. Toplu halde muhabbet etmemize dahi dayanamayan bu zihniyet, ülkeye demokrasi getireceğini iddia ediyor!" sözleriyle dile getirdi.

"GENÇLERE TAHAMMÜLLERİ YOK"

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ise "Her fırsatta demokrasi ve özgürlükten bahseden CHP ve zihniyeti yine şaşırtmadı. Çankaya Belediyesine bağlı, Çansera Parkında genç kardeşlerimizin bir araya gelmesine dahi tahammül edemeyen CHP’li Çankaya Belediyesini kınıyorum. Başkentimizin mahallelerinde genç kardeşlerimiz ile durmaksızın var olmaya ilelebet devam edeceğiz” dedi.

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