AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan Duman grubuna cevap: Muhalefetin 'yargılanacaksınız' söyleminin 'sanatçı' lisanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de 'İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması' kapsamında Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Sakaryalılarla buluşmuştu. Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun “Senden Daha Güzel” parçası eşliğinde selamlamıştı.

"SEÇİMDEN SONRA HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, geçtiğimiz gün verdiği konserde şarkının izinsiz kullanıldığını ileri sürerek AK Parti'yi hedef aldı. Gelişmelerin ardından AK Parti Gençlik Kolları'ndan "Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık." açıklamasında bulunan Tangöze'ye cevap geldi.

AK PARTİ'DEN CEVAP

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Duman grubuna şu sözlerle cevap verdi:

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"Sakarya 'ilk oyum' etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay’ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun 'Senden Daha Güzel' parçası olmuştur. Erdem bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem de Adana'da çok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.

"ŞARKI GENÇLİK KOLLARIMIZIN SLOGANI VEYA MÜZİĞİ OLMAMIŞTIR"

DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar kurumsal olarak bizimle zaten ilişkilendirilemez. Bir şarķı üzerinden yorum yapılması çok abes bir durum olmuştur. Duman’ın “Senden Daha Güzel” parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır.

MUHALEFETİN 'YARGILANACAKSINIZ' SÖYLEMİNE BENZİYOR

'Seçimden sonra haklarımızı arayacağız' ifadesi, muhalefetin 'yargılanacaksınız' söyleminin 'sanatçı' lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir. Ülkemizde hukuk yolu her zaman açıktır."

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