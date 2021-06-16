AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Soyer'in 'trafiğe çıkmayın' önerisine 'ironik' yanıt İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, trafik sorununun çözümüne ilişkin 'trafiğe çıkılmaması' önerisine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "ironik" bir dille yanıt verdi. Soyer'in sözlerinin "Bir Milli Eğitim Bakanı’nın ‘Okula öğrencileri getirmezsek Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel yapılır" demesinden farksız olmadığını söyleyen Dağ, "Yeni bir kavşak, yeni bir alt geçit, yeni bir toplu ulaşım yapmadan sadece böyle bir çözüm bulmak bu zihniyet ve mantaliteyi anlatmak açısından önemli" dedi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2021, 15:54 Son Güncelleme: 16 Haziran 2021, 16:14 Yeni Şafak