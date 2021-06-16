AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Soyer'in 'trafiğe çıkmayın' önerisine 'ironik' yanıt

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in trafik sorununa ilişkin ‘ilginç’ bir öneride bulunmuştu.
"Çözüm araç sayısını azaltmak"
“Trafik sorununun çözümü tüm dünyada aynı, trafikteki araç sayısını azaltmak” diyen Soyer, trafiğe çıkılmamasının problemi ortadan kaldıracağını savunmuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında CHP’li Soyer’in bu önerisine ilişkin yanıt verdi.
"Bu çözüm mantalitelerini anlatıyor"
Soyer'in sözlerinin "Bir Milli Eğitim Bakanı’nın, ‘Okula öğrencileri getirmezsek Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel yapılır" demesinden farklı bir söz olmadığını ifade eden Dağ, şunları söyledi:
- Yani burada yeni bir yol, yeni bir kavşak, yeni bir alt geçit, yeni bir toplu ulaşım yapmadan sadece böyle bir çözüm bulmak bu zihniyet ve mantaliteyi anlatmak açısından önemli.
Dağ, Tunç Soyer’in 2 senelik görev süresince verdiği birçok sözü yerine getirmediğini söyledi.
Seçim vaatlerini yerine getirmedi
Soyer, yerel seçimler öncesi trafik sorununun çözümüne ilişkin vaadinde üç noktada trafiğin yeraltına alınacağını, yeni kavşak düzenlemeleri yapılacağını, Bayraklı-Buca- Karabağlar hattına yeni bir ana arter açılacağını, şehirdeki otopark sorununun çözüleceğini ve 111 noktada kavşak düzenlemesi yapılacağını ifade etmişti.