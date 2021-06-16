Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağdan Soyerin trafiğe çıkmayın önerisine ironik yanıt
POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Soyer'in 'trafiğe çıkmayın' önerisine 'ironik' yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, trafik sorununun çözümüne ilişkin 'trafiğe çıkılmaması' önerisine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "ironik" bir dille yanıt verdi. Soyer'in sözlerinin "Bir Milli Eğitim Bakanı’nın ‘Okula öğrencileri getirmezsek Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel yapılır" demesinden farksız olmadığını söyleyen Dağ, "Yeni bir kavşak, yeni bir alt geçit, yeni bir toplu ulaşım yapmadan sadece böyle bir çözüm bulmak bu zihniyet ve mantaliteyi anlatmak açısından önemli" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağdan Soyerin trafiğe çıkmayın önerisine ironik yanıt
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in trafik sorununa ilişkin ‘ilginç’ bir öneride bulunmuştu.

"Çözüm araç sayısını azaltmak"

“Trafik sorununun çözümü tüm dünyada aynı, trafikteki araç sayısını azaltmak” diyen Soyer, trafiğe çıkılmamasının problemi ortadan kaldıracağını savunmuştu.

Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Araç sayısı azaltılsın
GÜNDEM
Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Araç sayısı azaltılsın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında CHP’li Soyer’in bu önerisine ilişkin yanıt verdi.

"Bu çözüm mantalitelerini anlatıyor"

Soyer'in sözlerinin "Bir Milli Eğitim Bakanı’nın, ‘Okula öğrencileri getirmezsek Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel yapılır" demesinden farklı bir söz olmadığını ifade eden Dağ, şunları söyledi:

  • Yani burada yeni bir yol, yeni bir kavşak, yeni bir alt geçit, yeni bir toplu ulaşım yapmadan sadece böyle bir çözüm bulmak bu zihniyet ve mantaliteyi anlatmak açısından önemli.

Dağ, Tunç Soyer’in 2 senelik görev süresince verdiği birçok sözü yerine getirmediğini söyledi.

Seçim vaatlerini yerine getirmedi

Soyer, yerel seçimler öncesi trafik sorununun çözümüne ilişkin vaadinde üç noktada trafiğin yeraltına alınacağını, yeni kavşak düzenlemeleri yapılacağını, Bayraklı-Buca- Karabağlar hattına yeni bir ana arter açılacağını, şehirdeki otopark sorununun çözüleceğini ve 111 noktada kavşak düzenlemesi yapılacağını ifade etmişti.

Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Trafiğe çıkmayın
OYNAT 00:10
Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Trafiğe çıkmayın
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, trafik sorununun çözümüne ilişkin trafiğe çıkılmaması önerisinde bulunarak “Trafik sorununun çözümü tüm dünyada aynı, trafikteki araç sayısını azaltmak' dedi. Soyer, yerel seçimler öncesi “Üç kritik noktada trafik yeraltına alınacak ve 111 noktada kavşak düzenlemeleri yapılacak' vaadinde bulunmuştu.
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