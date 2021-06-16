Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Araç sayısı azaltılsın

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in trafik sorununa ilişkin ‘ilginç’ bir öneride bulundu.
"Çözüm araç sayısını azaltmak"
“Trafik sorununun çözümü tüm dünyada aynı, trafikteki araç sayısını azaltmak” diyen Soyer, trafiğe çıkılmamasının problemi ortadan kaldıracağını savundu.
111 kavşak vaadinde bulunmuştu
Soyer, yerel seçimler öncesi trafik sorununun çözümüne ilişkin vaadinde üç noktada trafiğin yeraltına alınacağını, yeni kavşak düzenlemeleri yapılacağını, Bayraklı-Buca- Karabağlar hattına yeni bir ana arter açılacağını, şehirdeki otopark sorununun çözüleceğini ve 111 noktada kavşak düzenlemesi yapılacağını ifade etmişti.
Soyer'in önerisine tepki
Soyer’in videosunu paylaşan AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak, “CHP belediyecilik vizyonu: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın uyarısı yapmak. Ayrıca, İzmir trafiğinin nedeni İzmirlilermiş, özür dileriz!” notunu düştü.