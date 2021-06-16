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İZMİR

Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Araç sayısı azaltılsın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, trafik sorununun çözümüne ilişkin trafiğe çıkılmaması önerisinde bulunarak “Trafik sorununun çözümü tüm dünyada aynı, trafikteki araç sayısını azaltmak” dedi. Soyer, yerel seçimler öncesi “Üç kritik noktada trafik yeraltına alınacak ve 111 noktada kavşak düzenlemeleri yapılacak" vaadinde bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Araç sayısı azaltılsın
Tunç Soyer

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in trafik sorununa ilişkin ‘ilginç’ bir öneride bulundu.

"Çözüm araç sayısını azaltmak"

“Trafik sorununun çözümü tüm dünyada aynı, trafikteki araç sayısını azaltmak” diyen Soyer, trafiğe çıkılmamasının problemi ortadan kaldıracağını savundu.

Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Trafiğe çıkmayın
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Tunç Soyer’den İzmir’in trafik sorununun çözümü için öneri: Trafiğe çıkmayın
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, trafik sorununun çözümüne ilişkin trafiğe çıkılmaması önerisinde bulunarak “Trafik sorununun çözümü tüm dünyada aynı, trafikteki araç sayısını azaltmak” dedi. Soyer, yerel seçimler öncesi “Üç kritik noktada trafik yeraltına alınacak ve 111 noktada kavşak düzenlemeleri yapılacak” vaadinde bulunmuştu.

111 kavşak vaadinde bulunmuştu

Soyer, yerel seçimler öncesi trafik sorununun çözümüne ilişkin vaadinde üç noktada trafiğin yeraltına alınacağını, yeni kavşak düzenlemeleri yapılacağını, Bayraklı-Buca- Karabağlar hattına yeni bir ana arter açılacağını, şehirdeki otopark sorununun çözüleceğini ve 111 noktada kavşak düzenlemesi yapılacağını ifade etmişti.

Soyer'in önerisine tepki

Soyer’in videosunu paylaşan AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak, “CHP belediyecilik vizyonu: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın uyarısı yapmak. Ayrıca, İzmir trafiğinin nedeni İzmirlilermiş, özür dileriz!” notunu düştü.

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