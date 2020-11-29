AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.

OYNAT 04:41 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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"Derhal özür dilemelidir"

CHP'li vekilin bu ifadesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sert sözlerle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ünal, "Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir" dedi.

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Muhaberat artığı,Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor.Bu ifadeleri telin ediyorum.Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir https://t.co/W6Eu580ONZ — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) November 28, 2020