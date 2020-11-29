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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: CHP Milletvekili Başarır zehirli bir dil kullanıyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP milletvekilinin kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
OYNAT 04:41
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.

"Derhal özür dilemelidir"

CHP'li vekilin bu ifadesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sert sözlerle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ünal, "Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir" dedi.

AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir: CHP'li Salıcı tiksinerek bakarak bana hakaret etti
OYNAT 01:54
AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir: CHP'li Salıcı tiksinerek bakarak bana hakaret etti
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın kendisine yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'CHP'de demokrasi, kadın hakları konusunda değişen bir şey yok. “Milletvekillerine trol diyemezsiniz” dedim diye Oğuz Kaan Salıcı maskesini indirdi, tiksindiği bir şeye bakar gibi yüzünü buruşturarak azarlar bir eda ile bana “sus” dedi. Ben bu yüz ifadesini daha evvel defalarca gördüm' ifadelerini kullandı.

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