Gündem Semiha Yıldırımdan Diyarbakır annelerine ziyaret Ailelerin seslerinin duyurulması PKKya büyük bir darbedir
DİYARBAKIR

Semiha Yıldırım'dan Diyarbakır annelerine ziyaret: Ailelerin seslerinin duyurulması PKK'ya büyük bir darbedir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileleri ziyaret etti. Her zaman Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu dile getiren Yıldırım, "Onların seslerinin duyurulması tabii ki PKK'ya büyük bir darbedir. İnşallah bundan sonra başka anneler bu şekilde ağlamaz." dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırımın eşi Semiha Yıldırım Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Semiha Yıldırım, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 738'inci gününde sürüyor.

Semiha Yıldırım, anne ve babalarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

"ONLARIN SESLERİNİN DUYURULMASI PKK'YA BÜYÜK BİR DARBEDİR"

Yıldırım, gazetecilere, bir anne olarak annelerin acısını çok iyi hissettiğini söyledi.

Her zaman Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu dile getiren Yıldırım, "Onların seslerinin duyurulması tabii ki PKK'ya büyük bir darbedir. İnşallah bundan sonra başka anneler bu şekilde ağlamaz. Annelerin yürekleri bu şekilde yanmasın. Bu annelerin de evlatlarına bir an önce kavuşmasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

Ziyarette Yıldırım'a Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat da eşlik etti.

Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Bağlar ilçesindeki Abdülkadir İmral Kızılay Anaokulu'na ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Diyarbakır annelerini ziyaret etti
OYNAT 00:56
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Diyarbakır annelerini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Semiha Yıldırım, anne ve babalarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Yıldırım, gazetecilere, bir anne olarak annelerin acısını çok iyi hissettiğini söyledi. Her zaman Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu dile getiren Yıldırım, 'Onların seslerinin duyurulması tabii ki PKK'ya büyük bir darbedir. İnşallah bundan sonra başka anneler bu şekilde ağlamaz. Annelerin yürekleri bu şekilde yanmasın. Bu annelerin de evlatlarına bir an önce kavuşmasını Allah'tan temenni ediyorum.' dedi.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek
GÜNDEM
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek

Muş HDP binası önündeki annelerin feryatları dinmiyor: 15 yaşında çocuğumu kaçırdılar taşta mı yatıyor toprak mı yiyor bilmiyorum
OYNAT 01:02
Muş HDP binası önündeki annelerin feryatları dinmiyor: 15 yaşında çocuğumu kaçırdılar taşta mı yatıyor toprak mı yiyor bilmiyorum
Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 9'a yükseldi. Çocuklarına kavuşmak ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP İl Başkanlığı önünde parti aleyhine yazıların yer aldığı dövizler açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ve Türk bayrağı taşıyan aileler, çeşitli sloganlar attı.

Eyleme yeni katılan Naciye Sönmez Yıldız, gazetecilere, oğlunun 2015'te Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitimine devam ederken PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını belirten Yıldız, 'Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu küçük yaşta kaçırdılar. Perişan oldum, kolum kanadım kırıldı. Çocuğumu kim kandırdıysa Allah onu perişan etsin, cezasını versin. PKK'nın ismini söylemek bile istemiyorum. Çocuğumu 15 yaşında kaçırdılar. 15 yaşındaki çocuk ne biliyor? Oğlumu dağa götürdüler, taşta mı yatıyor, aç mı, ne yiyor bilmiyorum. Çocuğumu istiyorum.' dedi.
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