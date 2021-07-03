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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun 'Özür diliyorum' demesi için bir haftadır bekliyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta düzenlenen YKS öncesi ortaya attığı "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, CHP liderini hedef alarak, "İnsanlar yanlış bir bilginin peşinde gidebilir ama bu kadar çok toplumun önünde olan insanlar, Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar mı zor? 'Benim danışmanlarım beni yanıltmış, böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum' demesi için bir haftadır bekliyoruz. Henüz bir özür dileme olmadı" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlunun Özür diliyorum demesi için 1 haftadır bekliyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, bir dizi açılış programı için gittiği Burdur'da yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi verilecek" yalanına değindi.

Geçen hafta üniversite sınavının yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Cuma günü ana muhalefet partisinin genel başkanı, 'Katarlı öğrenciler sınavsız bir şekilde tıp fakültesine giriyor' diyerek bir internet sitesinde yer alan yalan haberi alarak onu bütün Türkiye'ye yaydı. Hepiniz gördünüz. 'Katarlılar tıp fakültesine imtihansız giriyormuş' yalanının peşine takılan çok sayıda insan oldu. Ne yapsın insanlar? Ertesi gün üniversite sınavı var. Ben 3 çocuğumuzun üniversite sınavına nasıl hazırlandığını biliyorum. O sandalyenin üzerinde o sınav için ne kadar emek sarf ettiklerini biliyorsunuz. Böyle bir ortamda kimin haddinedir milyonlarca öğrencimizi ve ailesini rencide edecek, 'Siz çalışın durun bakın Katarlılar bedava geliyor, tıp fakültesine de giriyorlar' yalanının peşine koşmak? Bunu yaptılar." şeklinde konuştu.

"Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar mı zor?"

İnsanların yanlış bir bilginin peşine gidebileceğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu kadar çok toplumun önünde olan insanlar, Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar mı zor? 'Benim danışmanlarım beni yanıltmış, böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum' demesi için 1 haftadır bekliyoruz. Henüz bir özür dileme olmadı. Olan neydi? Türkiye ve Katar arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde askeri tıp öğrencileri arasında alışveriştir. Onlarca ülkeyle bu anlaşma imzalanmış." ifadelerini kullandı.

"Millete özür borcu var"

Söz konusu yalanın ardından "KADEM yurdunda ağır silahlar bulundu" yalanına da değinen Kurtulmuş, "İstanbul'da bir kız öğrenci yurdunda kalaşnikoflar, ağır silahların taşındığı görüntüleri hep beraber gördünüz. Bir internet sitesinde bunlar yayınlandı. Yine bazı muhalif çevreler peşine takılıp gitti. Olan şu; bir televizyon dizisiyle ilgili imitasyon yani sahte silahlar orada televizyon seti çekilmiş bitmiş, oradaki eşyalar taşınırken de gelip beyefendiler resimlerini çekmişler. 'İstanbul'un göbeğinde otomatik silahlar taşınıyor'. Bunun da yalan olduğu 2 saat sonra ortaya çıktı. Ama bu yalanı yayanların milletten özür borcu olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

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