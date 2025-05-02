AK Parti grubu söz verilmediği için salonu terk etti: 'Bodrum'un sorunları rafa kaldırılıyor'

"Bodrum'un sorunları rafa kaldırılıyor, her meclis toplantısı CHP'lilerin genel siyaset kürsüsüne dönüşüyor. Biz artık Bodrum'un konuşulmasını istiyoruz. Bugün topluca terk ettik, yarın da söz hakkı verilmezse yine aynısını yaparız."