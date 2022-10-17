AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: Bartın'daki maden faciası için araştırma komisyonu önerisinde bulunacağız

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Ankara'da gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turan, Bartın'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden patlamasıyla ilgili, "Kimin kusuru, ihmali varsa hepimiz peşinde olmalıyız. Bu konuda kararlıyız. Bu işin siyaseti, partisi olmaz. Üzerimize düşen ne varsa yapmakta kararlıyız" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifine ilişkin ise “24 ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM’nin gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, “Gündemimizde Lübnan tezkeresi var. Onun bir yıl daha uzatılmasını görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca çarşamba günü grup toplantımız var. Bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi’ye partimize katılım töreni dolayısıyla rozet takmasını ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anayasaya ilişkin düzenlemeler için büyük bir özveriyle çalışıldığının altını çizen Turan, başörtüsü teklifi konusunda, “Bakanımızın öncülüğünde önemli mesai harcadılar. Bizler 24. ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile soracağız Cumhurbaşkanımıza. Çıkan kararı da kamuoyuna duyuracağız. İki konuya ilişkin teklifimiz de hazır. Ama hangisi geçerli olur, hangisi olmaz son bir arzdan sonra değerlendireceğiz” diye konuştu.

OYNAT 00:31 İBB'nin metro inşaatı şantiyesi görüntülendi: 60 işçinin yemek yediği yemekhanede su elektrik ve temizlik yok CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Beşiktaş metro istasyonun şantiyesi görüntülendi. 60 kişinin yemek yediği şantiyede su ve elektriğin olmadığı öğrenilirken işçilerin yemek yediği alanın oldukça pis olduğu görüldü. BiP'te paylaş

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