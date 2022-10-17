Gündem AK Parti Grup Başkan Vekili Turan Bartındaki maden faciası için araştırma komisyonu önerisinde bulunacağız
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: Bartın'daki maden faciası için araştırma komisyonu önerisinde bulunacağız

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Bartın'daki maden kazasıyla ilgili, "Yarın AK Parti grubu olarak Meclis'e araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunuyoruz. Alınacak önlemleri, can güvenliğini artıracak mevzuat değişikliklerini, dünya örneklerini araştıracak, buna ilişkin adımlar atacak bir komisyon kurmak istiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: Bartındaki maden faciası için araştırma komisyonu önerisinde bulunacağız
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Ankara'da gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turan, Bartın'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden patlamasıyla ilgili, "Kimin kusuru, ihmali varsa hepimiz peşinde olmalıyız. Bu konuda kararlıyız. Bu işin siyaseti, partisi olmaz. Üzerimize düşen ne varsa yapmakta kararlıyız" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifine ilişkin ise “24 ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM’nin gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, “Gündemimizde Lübnan tezkeresi var. Onun bir yıl daha uzatılmasını görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca çarşamba günü grup toplantımız var. Bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi’ye partimize katılım töreni dolayısıyla rozet takmasını ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Anayasaya ilişkin düzenlemeler için büyük bir özveriyle çalışıldığının altını çizen Turan, başörtüsü teklifi konusunda, “Bakanımızın öncülüğünde önemli mesai harcadılar. Bizler 24. ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile soracağız Cumhurbaşkanımıza. Çıkan kararı da kamuoyuna duyuracağız. İki konuya ilişkin teklifimiz de hazır. Ama hangisi geçerli olur, hangisi olmaz son bir arzdan sonra değerlendireceğiz” diye konuştu.

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Bakan Varank: TOGG'un fiyatı emsalleriyle aynı olacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank partisince düzenlenen ’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde gittiği Nevşehir’de Türkiye’nin otomobili TOGG hakkında bilgi verdi.
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'29 EKİM'DE BANTTAN İNİYOR'

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim tarihinde ilk otomobilin banttan ineceğini söyleyen Varank, \"TOGG’un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim’de Gemlik’te fabrikada seri üretimden inmiş olacak.
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Ve biz o gün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız” dedi.
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\"C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyat olacak\"

Bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank “C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak” diye cevap verdi.
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Bakan Varank, TOGG’un fiyatı hakkında da açıklamalarda bulundu.
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Varank, “Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var.
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Başından beri şunu söylüyorlar. ’Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız’.
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Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize.
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Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. ’Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı.
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Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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GÜLDÜREN ANI

Bakan Varank, “Geçen hafta bir pastaneye gittim. Hanım bir sipariş vermişti. ’Bunu git al, gel’ dedi. Gittim pastaneye. Üzerimde TOGG’un yeleği vardı.
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Dedim ki ’siparişimiz varmış alabilir miyim’? Hazırladı tezgahtar arkadaş. ’Buyurun’ dedi. Sonra üstüme baktı dedi ki; ’ya bu üstünüzdeki bildiğimiz TOGG’mu’ diye. ’Evet’ dedim bildiğimiz TOOG, Türkiye’nin otomobili.
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Anlattık fabrika 29 Ekim’de açılacak. Daha sonra Mart’ta satışlar bekleniyor diye. Dedi ki ’ya ne kadar gurur verici.
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Böyle bir projede çalışıyorsunuz’. Tabi beni tanımadı. Türkiye’nin Otomobilini tanıyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nı tanımıyor.
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Demek ki bu proje gerçekten 7’den 70’e herkeste büyük heyecan uyandıran bir proje. Şu anda Türkiye’de daha araç piyasaya çıkmadan en bilinen markalardan bir tanesi TOGG.
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Bu manada da ne kadar değerli bir şey olduğunun örneğini size vermiş oldum” şeklinde konuştu.
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Bakan Varank: TOGG'un fiyatı emsalleriyle aynı olacak
'2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Nevşehir'e giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fiyatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


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Bakan Varankın açıklamaları doğrultusunda TOGGun fiyatı şekillendi

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