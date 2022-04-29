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Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünaldan Dezenformasyon Yasası açıklaması İnternette bir dönüm noktası
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Dezenformasyon Yasası açıklaması: İnternette bir dönüm noktası

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, internette Dezenformasyon Düzenlemesi ile ilgili olarak, "Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM’ye sunacağız. Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünaldan Dezenformasyon Yasası açıklaması: İnternette bir dönüm noktası - SON DAKİKA
Arşiv - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, internette Dezenformasyon Düzenlemesi ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye’den taslak halinde bize Meclis’e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli’ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM’ye sunacağız.

Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, Internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek.

Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz.

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