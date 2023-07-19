AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı’nda bayrak değişimi yapıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir , İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı’na Saliha Demirer ’in atandığını duyurdu.

Demirer, mazbatasını Ayşe Keşir’in elinden aldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Keşir şunları söyledi, “İl Kadın Kolları Başkanımız Saliha Demirer’in mazbatasını teslim ettik. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. 28. dönem milletvekili olarak İstanbul’umuza hizmet edecek olan önceki dönem başkanımız Rabia İlhan’a emekleri için teşekkür ediyorum.”

Devir teslim gerçekleşti

Atamanın ardından Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bugün devir teslim gerçekleştirildi. İstanbul Milletvekili ve önceki dönem İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Demirer’e yeni görevinde üstün başarılar temennilerini paylaşırken Demirer de bugüne kadar verdikleri emekten ötürü tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Kabaktepe: Kadın kollarımız teşkilatımızın en önemli parçası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yaptığı açıklamada, “Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde çalışkanlığına, azmine ve fedakarlıklarına yakından şahit olduğum Sayın Rabia İlhan Hanımefendi'ye emekleri ve çalışmaları için teşekkür ederim. İl Kadın Kolları Başkanlığı’mıza atanan Saliha Demirer’e başarılar dilerim. Kadın kollarımız ilk günkü heyecanla teşkilatımızın en önemli parçası olmaya devam edecek.” dedi.







