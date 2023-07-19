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AK Parti’de seçim hazırlığı: İstanbul’u almak için elimiz çok güçlü

AK Parti’de Mart 2024 yerel seçim için adaylık başvurularının kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamalarının ise kasım ayının 2. haftası yapılması planlanıyor. AK Parti kurmayları, "İstanbul’u almak için elimiz çok güçlü" değerlendirmesini yaptı.

08:51 . 19/07/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

AK Parti, yerel seçimler için takvimini netleştiriyor. Yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları ağustos ayından itibaren başlayacak.


Hürriyet'in haberine göre, AK Parti’de belediye başkan adaylarının vatandaşın sevdiği, çalışkan ve güler yüzlü isimlerden oluşması konusunda değerlendirmeler yapılırken, 3 dönem veya daha fazla belediye başkanlığı yapan isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili süreç ise ağustos ayında yapılacak MYK toplantısında belirlenecek.


Erdoğan karar verecek

MYK toplantısında, söz konusu belediye başkan adaylarının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ve nasıl bir yol izleneceği ile ilgili konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. AK Parti kurmayları, milletvekili ve kabinede büyük değişimler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı şekilde belediye başkanlarında da vatandaşın değişim beklentisine karşılık vereceğini ifade ediyor.


Bugün toplanacak

Yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibi kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta’dan oluşan ekip bugün bir toplantı daha yapacak.


AK Parti kurmaylarından 'İstanbul' açıklaması

AK Parti kurmayları, “Sadece bunların varlığı seçimi kaybettirmiyor, başka etkenler de var. Adayların etkisi önemli. Bu bir bütün. Muhalefetin adayı, sizin adayınız vs. Seçilme şekliniz, kampanyanız bunların hepsi bütünlük oluşturuyor. İstanbul’u almak için elimiz çok güçlü” değerlendirmesini yaptı.




#AK Parti
#Yerel seçim
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Seçim
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